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قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الأحد إنه يأمل أن تحصل بلاده على مبلغ 750 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي، بحسب تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر اقتصادي في مصر ونقلتها وسائل إعلام محلية.

ونشرت جريدة المال التي تعقد مؤتمر اقتصادي تصريح معيط على صفحتها في فيسبوك.

وكانت مصر قد توصلت في 27 أكتوبر لاتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي لبرنامج تمويلي مدته 46 شهر - نحو 3 سنوات و10 أشهر - بقيمة 3 مليار دولار.

وأعلنت السعودية يوم الثلاثاء عن تمديد أجل وديعتها في البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليار دولار وأملت في أن تساهم استثماراتها وودائعها في تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي.

وعن المعيط نقلت المال أن وزارة المالية تدرس طرح سندات للإستدامة لأول مرة كبديل تمويلي جيد، لكنه لم يحدد الحجم المتوقع للطرح.

(إعداد:أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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