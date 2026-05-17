تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من 2026، إلى 6% من 6.2% في الربع الرابع من العام الماضي 2025، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجمعة.

وعلى أساس سنوي، انخفض معدل البطالة أيضا بمقدار 0.3% حيث سجل في الربع الأول من 2025 نسبة 6.3%.

تفاصيل أكثر عن أرقام البطالة

- ارتفع عدد المشتغلين خلال الربع الأول من 2026 بنحو 610 ألف مشتغل عن الربع السابق، فيما انخفض عدد المتعطلين بمقدار 26 ألف متعطل.

- سجل عدد المتعطلين عن العمل في الربع الأول من 2026 نحو 2.13 مليون متعطل مقابل 2.15 مليون متعطل في الربع السابق.

- وخلال الربع الأول من 2026، بلغ معدل البطالة بين الذكور 3.6% بانخفاض من 3.8% خلال الربع السابق، بينما استقر معدل البطالة بين الإناث عند 14.3%.

