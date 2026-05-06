حققت العملة المحلية في مصر، مكاسب خلال تعاملات الأربعاء، وسط تلميحات بإمكانية التوصل لاتفاق أمريكي إيراني ينهي الصراع في الشرق الأوسط الذي سبب ضغوط قوية على الجنيه المصري واقتصاد البلاد بالتبعية.

وبحلول الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، تداول سعر الدولار تحت مستوى 53 جنيه بعد أن شهد ارتفاعات سابقة. ولا يزال الدولار تحت مستواه القياسي الذي وصل له سابقا بسبب تداعيات الحرب قرب 55 جنيه.

وبلغ سعر الدولار نحو 52.8 جنيه للشراء و52.9 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه نحو خمس النفط العالمي، وهروب الأموال الساخنة وتأثر حركة الملاحة في قناة السويس، ما ضغط على العملة المحلية ودفع الدولار لمستويات قياسية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

