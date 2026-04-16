تتراجع الضغوط على الجنيه المصري هذا الأسبوع مع تصاعد آمال إنهاء الحرب في إيران، ما دفع الجنيه لتحقيق مكاسب مقابل الدولار، الذي يتداول الخميس تحت مستوى 52 جنيه بعد أن كان قد وصل لمستويات قياسية قرب 55 جنيه بسبب التوترات الجيوسياسية.

وبحلول الساعة 11:45 صباحا الخميس بتوقيت القاهرة، تداول سعر الدولار عند نحو 51.8 جنيه للشراء و51.9 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه نحو خمس النفط العالمي، وهروب الأموال الساخنة وتأثر حركة الملاحة في قناة السويس، ما ضغط على العملة المحلية ودفع الدولار لمستويات قياسية.

وفرضت الولايات المتحدة حصار على مضيق هرمز، ​بعد فشل محادثات الجولة الأولى من مفاوضات إنهاء الحرب والتي تمت في باكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فيما تشير توقعات لاحتمالية استئنافها هذا الأسبوع.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

