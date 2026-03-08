*تم التحديث بتفاصيل

تستمر الحرب ويستمر ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، والذي تجاوز خلال تعاملات يوم الأحد مستوى 52 جنيه في بنوك محلية، مع ارتفاع الطلب وموجة تخارج الأموال الساخنة في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد بدأت الأسبوع الماضي التوترات، بعدما شنت إسرائيل وأمريكا هجمات ضد إيران، نتج عنها مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من قيادات طهران، فيما ردت إيران بهجمات استهدفت القواعد الأمريكية في دول الخليج وتسببت في تعطل حركة الطيران وخسائر في سوق الأسهم وعرقلة عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز.

وخلال تعاملات الأحد، سجل سعر الشراء نحو 52.1 جنيه و52.2 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وتراقب مصر تداعيات الحرب خاصة في ظل تأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر وأنباء عن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة عبور السفن، فيما قررت شركات شحن عالمية تحويل مسار سفنها بعيدا عن قناة السويس والتي تعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر.

ويعد مضيق هرمز - وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عُمان - أحد أهم ممرات النفط ويعبر منه نحو خمس النفط العالمي.

