واصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه المصري في بنوك محلية الاثنين، وتخطى مستوى 49 جنيه، فيما تتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مع استمرار الهجمات الإيرانية على أهداف خليجية.

وبدأت التوترات السبت، بهجمات إسرائيلية أمريكية ضد إيران تسببت في مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من قيادات طهران، فيما ردت إيران بهجمات استهدفت القواعد الأمريكية في دول الخليج وامتدت لبعض الأهداف الأخرى من ضمنها منشآت نفطية وتسببت في تعطل حركة الطيران وخسائر في أسواق الأسهم.

كان سعر بيع الدولار قد تخطى يوم الأربعاء الماضي مستوى 48 جنيه لأول مرة منذ نحو خمسة أشهر، فيما قفز سعر البيع بنهاية تعاملات الأحد إلى 48.82 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتراقب مصر تداعيات الحرب خاصة في ظل تأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر وأنباء عن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة عبور السفن، فيما قررت شركات شحن عالمية تحويل مسار سفنها بعيدا عن قناة السويس والتي تعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر.

ويعد مضيق هرمز - وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عُمان - أحد أهم ممرات النفط ويعبر منه نحو خمس النفط العالمي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

