شهدت أسعار الدولار في مصر تحرك ملحوظ مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأربعاء، وتخطى الدولار 48 جنيه في بنوك محلية، مدفوع بطلب على العملة الصعبة، وفق محلل تحدث لزاوية عربي.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، كان سعر الدولار قد تخطى 48 جنيه آخر مرة في 29 سبتمبر 2025، قبل أن يتداول في نطاق 46.9 - 47.9 جنيه. وأنهى الدولار تعاملات الثلاثاء عند 47.83 جنيه للشراء و47.97 للبيع.

"ربما يكون تراجع الجنيه مدفوع بطلب على العملة الأجنبية نتيجة خروج مستثمرين عرب وأجانب من سوقي أدوات الدين المصرية والأسهم،" حسب عمرو الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر للأوراق المالية المصرية والمحلل لدى زاوية عربي.

ورجح الألفي، أن يكون خروج المستثمرين الأجانب من استثماراتهم في أدوات الدين المصرية المعروفة بالأموال الساخنة مدفوعة بتوقعات تباطؤ خفض أسعار الفائدة الأمريكية على الدولار إن لم يكن اتجاه لرفعها.

أما الأسهم المصرية، فشهدت عملية بيع خلال الأيام الماضية فيما يمكن تفسيره بعمليات جني أرباح، حسب الألفي.

وخلال الأسبوع المنتهي في 19 فبراير الجاري، سجل المستثمرون الأجانب والعرب في الأسهم المصرية صافي بيع بقيمة 786.5 و 378.2 مليون جنيه على التوالي وذلك بعد استبعاد الصفقات، حسب تقرير صادر عن البورصة المصرية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

