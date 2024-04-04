تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بأكثر من 37% في يناير الماضي على أساس سنوي، إلى 2.08 مليار دولار من 3.32 مليار دولار في نفس الشهر من 2023، وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس.

وتعمل مصر - المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد - لحل أزمة سيولة دولارية منذ الحرب الروسية الأوكرانية تفاقمت بسبب الحرب في غزة، بعد أن تمكنت الحكومة من تأمين تدفقات أجنبية كبيرة تتخطى 50 مليار دولار، من مشروع رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

جاء تراجع العجز مدفوعا بتراجع كبير في الواردات المصرية، مقارنة بتراجع الصادرات بنسبة أقل.

وتراجعت الصادرات المصرية في يناير الماضي بنحو 15.6% على أساس سنوي، بينما تراجعت الواردات بنسبة 25.3% على أساس سنوي.

تفاصيل

وانخفضت الصادرات إلى 3.46 مليار دولار من 4.1 مليار دولار في يناير 2023.

وأرجع البيان تراجع الصادرات، إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 87.1% والأسمدة بـ 47.7% والبترول الخام ومنتجاته بـ 22.1% و 8.1% على التوالي.

بينما ارتفعت صادرات الفواكه الطازجة بنسبة 24.9% والملابس الجاهزة بنسبة 35.7%.

ووصلت الواردات المصرية في يناير الماضي إلى 5.54 مليار دولار من 7.42 مليار دولار في يناير المقارن.

جاء التراجع مدعوما بانخفاض واردات القمح بنسبة 41.8% والذرة بـ 15.1% والأدوية ومحضرات الصيدلة بـ 9.9%.

لكن واردات المنتجات البترولية - التي تعتمد مصر بشكل كبير على الخارج لتوفيرها - فارتفعت في يناير، وزادت واردات منتجات البترول بنسبة 60.8%، وواردات الغاز الطبيعي بـ 20.9% وسيارات الركوب 92.9% على أساس سنوي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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