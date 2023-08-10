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ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.5% في يوليو من 35.7% في يونيو، وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الخميس.

وسجل معدل التضخم الشهري في المدن في يوليو 1.9%.

وأظهر المؤشر زيادة وتيرة ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات ب68.4% على أساس سنوي و2% على أساس شهري.

كما سجلت مجموعة من القطاعات زيادة في وتيرة ارتفاع الأسعار كان أبرزها التالي:

المشروبات الكحولية والدخان: 52.3% على أساس سنوي و7.5% على أساس شهري

الأثاث والتجهيزات المنزلية: 40.3% على أساس سنوي و 1.4% على أساس شهري

الرعاية الصحية: 21.9% على أساس سنوي و4.4% على أساس شهري

النقل والمواصلات: 14.1% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وصعوبة توفيره، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية للدولة.

(إعداد: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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