*تم إضافة تفاصيل

ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 35.173 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2023، بحسب ما أظهره البنك المركزي المصري يوم الخميس.

وكان صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنهاية شهر أكتوبر الماضي قد بلغ نحو 35.102 مليار دولار.

وتعاني مصر، التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، من صعوبة في توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها، مع تأخر مراجعتين لبرنامج وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على قرض قيمته 3 مليار دولار، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.

وبهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر زاد نحو 71 مليون دولار، ليصل إلى أعلى مستوى شهري له منذ بداية عام 2023.



تطور الاحتياطيات الأجنبية لمصر في 2023



(وفق بيانات البنك المركزي)



يناير: 34.224 مليار دولار



فبراير: 34.352 مليار دولار



مارس: 34.447 مليار دولار



أبريل: 34.551 مليار دولار



مايو: 34.660 مليار دولار



يونيو: 34.806 مليار دولار



يوليو: 34.879 مليار دولار



أغسطس: 34.928 مليار دولار

سبتمبر: 34.970 مليار دولار

أكتوبر: 35.102 مليار دولار

نوفمبر: 35.173 مليار دولار

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا