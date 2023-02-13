* تم تحديث سعر الصرف

واصل الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار ليتداول عند 30.6 جنيه للدولار الاثنين، بحسب بيانات أيكون.

وقد انخفض الجنيه لمستوى تخطى 32 جنيه للدولار لأول مرة في تاريخه في 11 يناير وبعدها تعافى لمستويات بين 29.6 و29.9، ثم بدأ في الانخفاض لمستوى 30 جنيه للدولار منذ أواخر يناير.

للمزيد: العملة المصرية تتعافى بعد انخفاض لمستوى قياسي فوق 32 جنيه للدولار

وتشهد مصر أزمة في توفير الدولار بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بسبب هروب الأموال الساخنة والتي كانت تعد مصدر رئيسي للعملة الصعبة للدولة التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لسد احتياجاتها الرئيسية.

وكانت العملة المصرية تتداول عند نحو 15.8 جنيه للدولار في مارس قبل بداية الأزمة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا