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وقعت شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، التابعة لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، مع 3 شركات عالمية عقود لإنشاء مجمع لصناعات الأغذية الزراعية بقيمة 300 مليون دولار، بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري، الأربعاء.

وتسعى مصر التي تمر بأزمة سيولة دولارية منذ الحرب الروسية الأوكرانية إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة وتوسيع نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد.

ووفقا للبيان، يضم المجمع، الذي سيقام على مساحة 154 ألف متر مربع في مدينة السادات غرب القاهرة، 5 مصانع وسيوفر أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويستهدف المجمع تصدير أكثر من 80% من إنتاجه للخارج لدعم الاقتصاد المصري، وفق البيان.

ويتوقع أن ينتج المجمع أكثر من 100 ألف طن من المنتجات الزراعية الغذائية سنويا في المرحلة الأولى، حسب البيان.

وتحاول مصر- التي تعد أكبر مشتري للقمح في العالم - توفير منتجات محلية زراعية والتوسع في زراعة المحاصيل، بعد أن تأثرت بارتفاع الأسعار منذ الحرب الروسية الأوكرانية وسط صعوبات سد الفجوة التمويلية على الرغم من توصلها لاتفاق برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، لكن حصلت منه على شريحة واحدة فقط.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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