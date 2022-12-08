توقع نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن يوافق صندوق النقد الدولي على حزمة جديدة من التسهيلات الائتمانية بقيمة 3 مليار دولار الأسبوع المقبل، وفق تصريحات نقلتها عنه وكالة رويترز.

وضع صندوق النقد، مصر على جدول اجتماعات 16 ديسمبر، وسيناقش - وفقا لموقعه الرسمي – طلب ترتيب تمويل في إطار تسهيلات ائتمانية ممددة.

وردا على سؤال حول مدى دقة تفسير اجتماع المجلس التنفيذي التابع لـ صندوق النقد الدولي في 16 ديسمبر بالموافقة الرسمية على الحزمة أجاب كجوك، بحسب رويترز: "هذا دقيق جدا".

من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار هذا الشهر، بحسب ما صرح به وزير المالية المصري، محمد معيط يوم الأحد.

وعن هذه الشريحة، قال كجوك في مؤتمر يوروموني في القاهرة يوم الأربعاء إن هذه الشريحة ستسمح لمصر بـ "جمع أيضا حزمة جيدة للغاية من بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومن السوق."

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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