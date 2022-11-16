بعد عام من COP26 لا يبدو الوضع أفضل حالا في ما يتعلق بالانبعاثات، إذ تحتاج دول العالم لتكثيف جهودها ورفع سقف أهدافها لكبح الانبعاثات، يأتي ذلك مع تسارع غضب الطبيعة الذي شهدناه في أجزاء عدة في العالم في صورة كوارث مناخية، فهل تكون كوب 27 نقطة تحول من الوعود للتنفيذ؟