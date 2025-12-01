تستهدف شركة إيليت للاستشارات المصرية، تنفيذ خطة لزيادة أعمالها في 2026 وتعويض الانخفاض المتوقع في حجم الأعمال خلال العام الجاري، وفق سيف عوني الرئيس التنفيذي للشركة، لزاوية عربي.

تأسست إيليت عام 2018 وتعمل في مصر بشكل رئيسي إضافة للسعودية والإمارات. لديها عدد عملاء يتخطى 180 عميل، وتقدم خدمات حوكمة الشركات، دراسات الجدوى والمستشار المالي المستقل، وإعادة الهيلكة للشركات الراغبة في القيد في البورصة، حسب بيانات رسمية.

سريعا، ماذا حدث؟

تتوقع الشركة تراجع حجم أعمالها خلال العام الجاري بنحو 16% مقارنة بالعام 2024، بسبب توقفها عن العمل لعدة أشهر تنفيذا لقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية، حسب عوني.

كانت الهيئة قد قررت في يونيو الماضي، وقف نشاط الشركة مؤقتا لمدة 6 أشهر، بسبب مخالفتها لأحد المعايير التنظيمية. وحسب عوني ستعود إيليت لممارسة أعمالها الشهر الجاري.

"التراجع في حجم الأعمال (المتوقع في 2025) نتيجة التوقف المؤقت للشركة.. استغلينا الإيقاف لتعديل الهيكل التنظيمي،" وفق عوني.

وتوقع عوني، أن تحقق الشركة حجم أعمال بما يقارب 10 مليون جنيه (210.4 ألف دولار) مقارنة بـ 12 مليون جنيه العام الماضي. وفيما لم يفصح عوني، عن الحجم المتوقع للأعمال خلال العام المقبل قال إن الشركة لديها خطة للتعافي في 2026.

تفاصيل أكثر

بحسب عوني، تتضمن خطة التعافي المستهدفة العام المقبل، التوسع في خدمات إيليت التي تقدمها خاصة إعداد دراسات القيمة العادلة وتقييم الأوضاع المالية للشركات، تقديم خدمات استشارية والترويج لصفقات استحواذ وزيادة رؤوس الأموال.

كما تستهدف إيليت، إطلاق خدمة Business Clinic لعقد جلسات استشارية لتحليل أداء الشركات وإعطاء رأي مبدئى بشأنها، وفق عوني.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

