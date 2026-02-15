تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من 2025، إلى 6.2% من 6.4% في الربع الثالث من العام الماضي، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأحد.

وعلى أساس سنوي، انخفض معدل البطالة أيضا بمقدار 0.2% حيث سجل في الربع الرابع من 2024 نسبة 6.4%.

وخلال العام 2025 سجل معدل البطالة: الربع الأول 6.3%، الربع الثاني 6.1%، الربع الثالث 6.4%، وفق بيانات سابقة صادرة عن المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تفاصيل أكثر عن أرقام البطالة

(وفق بيان الأحد)

ارتفع عدد المشتغلين خلال الربع الرابع من 2025 بنحو 179 ألف مشتغل عن الربع السابق، فيما انخفض عدد المتعطلين بمقدار 77 ألف متعطل.

وقد سجل عدد المتعطلين عن العمل في الربع الرابع من العام الماضي 2.152 مليون متعطل مقابل 2.229 مليون متعطل في الربع السابق.

وخلال الربع الرابع من 2025 بلغ معدل البطالة بين الذكور 3.8% انخفاضا من 4.0% عن الربع السابق، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 14.3% من 15.0% في الربع السابق.

وقد انخفض معدل البطالة في الحضر إلى 9.7% من 10.1% في الربع السابق، ووصل معدل البطالة في الريف 3.4% من 3.6% في الربع السابق.

