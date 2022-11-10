ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في أكتوبر إلى 16.2% من 15% في سبتمبر، وفقا لبيانات أصدرها يوم الخميس، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وبحسب البيانات، قفزت أسعار الطعام والمشروبات في أكتوبر بنسبة 23.8% على أساس سنوي، وكانت المساهم الأكبر في ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية.

وخلال الأشهر الماضية شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعات متتالية نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية.

وتشهد مصر تحديات اقتصادية تتمثل في جذب تدفق الدولار، بعد خروج المليارات من دولارات المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي منذ أن بدأ الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وبلغ معدل التضخم الشهري في المدن في أكتوبر 2.6% من 1.6% في سبتمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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