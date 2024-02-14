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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، ان مصر وتركيا تعهدتا برفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

"مصر حاليا الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين، وبالتالي سنسعى معا إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة،" بحسب السيسي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7 %، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الأربعاء .

ووصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء القاهرة في زيارة هي الأولى منذ أكثر من عقد شهد توترات سياسية بين البلدين.

"لنفتح صفحة جديدة بين بلدينا، بما يثري علاقتنا الثنائية، ويضعها على مسارها الصحيح،" بحسب تصريحات السيسي خلال مؤتمر صحفي بثته قناة الرئاسة المصرية على يوتيوب.

وتشهد العلاقات المصرية التركية تحسن، منذ أعلن البلدان في يوليو الماضي رفع علاقتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء بعد أن توترت العلاقات الثنائية على مدى السنوات الماضية على خلفية دعم تركيا لحكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر قبل أن يُطاح به في 2013 بقيادة الجيش، الذي كان يرأسه وقتها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبدعم من عدة قوى سياسية بعد مظاهرات عارمة ضد الإخوان.

الحرب على غزة

تباحث الرئيس المصري ونظيره التركي خلال الاجتماع الثنائي بالقاهرة الحرب على غزة وضرورة وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، إنه توافق خلال المباحثات مع إردوغان على "ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة".

في المقابل، قال إردوغان إن تركيا ستواصل "التعاون والتضامن مع الأشقاء المصريين لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التركية الأناضول.

وأضاف: "أولويتنا هي التوصل إلى وقف إطلاق نار في أقرب وقت وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون معوقات".

وتشن إسرائيل منذ أربعة أشهر حرب على غزة للقضاء على حماس، بعد هجوم مباغت للحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل 1200 شخص، فيما قُتل أكثر من 28 ألف شخص في قطاع غزة من جراء العملية العسكرية الإسرائيلية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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