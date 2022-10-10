ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في سبتمبر إلى 15% مقابل 14.6% في أغسطس، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الاثنين.

وبحسب البيانات، كان ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات في سبتمبر ـ بنسبة 21.7% على أساس سنوي ـ المساهم الأكبر في ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية في سبتمبر.

وخلال الأشهر الماضية شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعات متتالية نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية.

وتشهد مصر تحديات اقتصادية تتمثل في جذب تدفق الدولار، بعد خروج المليارات من دولارات المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي منذ بدأ الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وبلغ معدل التضخم الشهري في المدن في سبتمبر 1.6% بارتفاع عن 0.9% في أغسطس.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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