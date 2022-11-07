استثمرت الحكومة المصرية نحو 144 مليار جنيه ( 5.9 مليار دولار) خلال العام المالي 2021-2022 (المنتهي في يونيو الماضي) في مشاريع "خضراء"، وفقا لتصريحات أدلى بها جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط يوم الاثنين، تركزت الاستثمارات في مجالات النقل النظيف وتحسين البيئة والزراعة والري والصناعة والإسكان والطاقة والتعليم.

يأتي الإعلان عن حجم الاستثمار فيما تستضيف مصر، فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 7-18 نوفمبر الجاري.

وبدأت فاعليات القمة رسميا الأحد بجلسات إجرائية تعهدت بإدراج موضوع التعويضات للدول الفقيرة المتضررة من أزمة المناخ على الأجندة للمرة الأولى في تاريخ القمم المناخية التي بدأت في 1994.

بحسب بيانات الموازنة العامة، تبلغ الاستثمارات العامة التي تستهدفها الحكومة المصرية في العام المالي الحالي نحو 376.4 مليار جنيه.

وأوضح البيان الصادر عن وزارة التخطيط أن الاستثمارات الخضراء المستهدفة تمثل 40% من إجمالي الاستثمارات العامة، على أن توجه 78% من استثمارات عام (2022/2023)، للتخفيف من آثار التغير المناخي، و22% لمشروعات التكيف مع آثار هذه التغيرات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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