تراجع معدل النمو السكاني في مصر من 2.6% في تعداد عام 2017 إلى 1.4% في عام 2023، وهو أقل معدل نمو للزيادة السكانية خلال الـ 50 عام الأخيرة، بحسب بيان لوزارة التخطيط المصرية يوم الخميس.

ولطالما كانت هناك اتهامات للزيادة السكانية في مصر -وهي البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان- بأنها تضعف أثر التنمية الاقتصادية. ويتجاوز عدد سكان مصر حاليا الـ 106 مليون نسمة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي المصري.

وسبق أن تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة عن الزيادة السكانية وأضرارها، ووصفها بأنها من أخطر القضايا التي تواجه مصر. وأطلقت الحكومة المصرية منذ عقود برنامج قومي لتنظيم الأسرة يهدف إلى خفض معدلات الزيادة السكانية عبر توفير وسائل تنظيم الأسرة.

وبحسب بيان وزارة التخطيط الخميس، فقد انخفضت معدلات النمو السكاني بحوالي 46% في الفترة من عام 2017 إلى عام 2023.

وبلغ عدد المواليد في مصر خلال عام 2023 حوالي مليوني مولود، بانخفاض بمقدار 7% مقارنة بعام 2022 و15% مقارنة بعام 2018، وفق البيان.

وسجل عدد المصريين في الداخل 106 مليون نسمة يوم 8 فبراير الماضي، فيما يعيش نحو 14 مليون مصري في الخارج.

وذكر جهاز الإحصاء، في فبراير الماضي، أن الفترة الزمنية المستغرقة للوصول إلى تعداد الـ 106 مليون نسمة زادت لتصبح 250 يوم مقابل 245 يوم خلال المليون السابق، و221 يوم خلال فترة تحقق المليون الأسبق. وهو ما يعني تباطؤ النمو السكاني.

وأرجع الجهاز ذلك إلى تراجع متوسط أعداد المواليد اليومية في الفترة المستغرقة للوصول إلى الـ 106 مليون نسمة إلى 5,599 مولود، مقابل 5,683 مولود خلال فترة الوصول إلى 105 مليون نسمة، و6,089 مولود للوصول إلى 104 مليون نسمة.

وتمثل الزيادة السكانية تحدٍ للدولة المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد في تلبية احتياجاتها -وهي أكبر مستورد للقمح في العالم- والتي لا تزال تخصص جزء من ميزانيتها للدعم.

وفي سبتمبر الماضي، قال الرئيس المصري إن تقديرات الدولة للزيادة السكانية دفعت الحكومة لإنشاء 24 مدينة جديدة.

ومن أبرز المشروعات العمرانية لمصر "العاصمة الإدارية الجديدة" التي تبنيها الدولة بمليارات الدولارات شرقي القاهرة بهدف تخفيف الضغط على العاصمة القديمة القاهرة الكبرى، ويتوقع أن يبلغ عدد سكانها نحو 6.5 مليون نسمة عند اكتمال نموها.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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