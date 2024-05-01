أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية، يوم الأربعاء، طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في مشروعات بقطاع التجارة الداخلية، باستثمارات مستهدفة تتجاوز الـ 40 مليار جنيه (نحو 836.6 مليون دولار).

يأتي الإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة في وقت تسعى فيه مصر - التي شهدت أزمة حادة لنقص النقد الأجنبي - إلى جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة لتطوير مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة الداخلية التي تشكل 22% من إجمالي الناتج المحلي.

وسيكون إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة 405 فدان في 8 محافظات، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة، ولوجستية وتخزينية، بحسب ما تم إعلانه خلال لقاء لوزير التموين المصري الأربعاء.

والمحافظات التي تتضمنها الفرص الجديدة هي البحيرة، والأقصر، والشرقية، وبني سويف، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد.

وستكون الفرص الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية.

وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي إن 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية سحبت كراسات الشروط للفرص الاستثمارية الجديدة.

وأضاف أن ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية خلال الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع يتجاوز الـ 26 مشروع، باستثمارات تتجاوز الـ 60 مليار جنيه، تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية.

وتتوسع مصر في السنوات الأخيرة في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات، وتستهدف إقامة العشرات منها حتى عام 2030، لتوفير السلع بأسعار منخفضة وتقليل حلقات التداول للسلعة وصولا إلى المستهلك.

ويعمل جهاز تنمية التجارة الداخلية على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في التجارة الداخلية وعلى جذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية لمصر.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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