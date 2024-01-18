غيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس، نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة، مع تأكيد التصنيف الائتماني لمصر عند Caa1، وفق بيانات نشرتها الوكالة عبر موقعها الإلكتروني.

وتواجه مصر أزمة في توفير السيولة الدولارية التي تحتاجها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والتي أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين ما سبب ارتفاع الدولار وانخفاض العملة المحلية.

والخميس، تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمصر 60 جنيه للدولار، فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار عند نحو 31 جنيه، مع ترقب لتعويم جديد للعملة المصرية قريبا، تحتاجه الدولة لتسهيل المراجعة الأولى لبرنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار حصلت مصر منه على شريحة واحدة فقط منذ إقراره في ديسمبر 2022.

وكانت موديز خفضت، في أكتوبر الماضي، التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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