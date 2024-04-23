تعتزم الحكومة المصرية طرح حصة من شركة الأمل الشريف للبلاستيك ضمن برنامج الطروحات، وتعمل على هذا مع بنوك استثمار.

والشركة هي الأحدث في برنامج الطروحات الذي أعلنته الحكومة لجمع تدفقات دولارية تساهم في حل أزمة سيولة أجنبية تمر بها منذ سنوات.

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، قالت في ندوة لمجموعة بورصة لندن يوم الأحد، إنه سيتم تحديد الحصة للطرح بعد انتهاء الدراسة مع بنوك الاستثمار، مضيفة أنه من المستهدف إنجاز الطرح هذا العام.

ماذا نعرف عن الأمل الشريف للبلاستيك؟

(وفق موقعها الإلكتروني)

- تأسست الشركة عام 1964 تحت اسم الشريف للبلاستيك.

- تعمل في صناعة المواسير والوصلات بجميع أقطارها واستخداماتها في مختلف القطاعات.

- تنتح الشركة نحو 60 ألف طن من المواسير سنويا و12 ألف طن من الوصلات.

- تصدر منتجاتها منذ 2002 وتصل حاليا إلى عدة دول بينها العراق، اليمن، ليبيا، تونس، وتمثل الصادرات نحو 30 - 35% من مبيعاتها.

- يمتلك مساهمون أفراد مصريون نحو 51.1% من الأسهم وغير مصريين 2.31%.

- تبلغ حصة الحكومة نحو 46.59% من الشركة، موزعة بين بنك الاستثمار القومي بحصة 29.5%، والبنك الأهلي المصري 11.34%، والمصرف المتحد (المملوك للبنك المركزي) 5.25% وبنك قناة السويس 0.5%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

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