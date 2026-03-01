ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك محلية خلال تعاملات الأحد، بعدما ألقت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والهجمات الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران، بظلالها على الأسواق العربية.

وتسببت هجمات إسرائيلية أمريكية ضد إيران اندلعت السبت في مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من قيادات طهران، فيما ردت إيران بهجمات استهدفت القواعد الأمريكية في دول الخليج وتسببت في تعطل حركة الطيران وخسائر في أسواق الأسهم.

كان سعر الدولار قد تخطى يوم الأربعاء الماضي مستوى 48 جنيه لأول مرة منذ نحو خمسة أشهر، قبل أن يتراجع قليلا الخميس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وخلال تعاملات الأحد تراوح سعر الدولار عند نحو 48.6 جنيه للشراء و 48.7 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وتراقب مصر تداعيات الحرب خاصة في ظل تأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر وأنباء عن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة عبور السفن، فيما قررت شركات شحن عالمية تحويل مسار سفنها بعيدا عن قناة السويس والتي تعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر.

ويعد مضيق هرمز - وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عُمان - أحد أهم ممرات النفط ويعبر منه نحو خمس النفط العالمي.

