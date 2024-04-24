وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، المزمع تأسيسها بشراكة مع الإمارات، ضمن "مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة"، حسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء عبر فيسبوك الأربعاء.

وخصصت مصر 170.8 مليون متر مربع لإقامة مشروع رأس الحكمة الجديدة، بعد أن وقعت الحكومة صفقة قيمتها 35 مليار دولار، وصفتها بأنها "أكبر صفقة استثمار مباشر" مع تحالف بقيادة شركة ADQ الاستثمارية الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية السياحية.

وحصلت مصر على الدفعة الأولى من الصفقة البالغة 15 مليار دولار، وستتسلم الدفعة الثانية البالغة 20 مليار دولار خلال مايو المقبل، وفق ما قالته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد لزاوية عربي، هذا الأسبوع.

وبموجب الصفقة - وفق ما أعلنته الحكومة فبراير الماضي، سيتم تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم شركة "رأس الحكمة" كشركة المشروع وتتولى تطويره، على أن يشمل المشروع منطقة حرة خدمية خاصة لصناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية، ومنطقة استثمارية وحي مركزي للمال والأعمال، لاستقطاب الشركات العالمية.

كما تتضمن الاتفاقية إنشاء وتطوير مطار دولي جنوب المدينة، ومدينة مارينا كبيرة للسفن السياحية حتى تستفيد منها السفن التي تكون موجودة بالبحر المتوسط.

ووفق البيان، تمت الموافقة على:

- مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية" بمدينة رأس الحكمة.

- مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة.

- مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية "الرخصة الذهبية " عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة.

والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة تصدر لإقامة مشروع وتشغيله وتهدف لتقليص الإجراءات والزمن اللازم لبدء الاستثمار، وتضم التراخيص اللازمة، وتصدر من مجلس الوزراء المصري، ويبدأ فور إصدارها المستثمر في إنشاء مشروعه.

- مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.

- الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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