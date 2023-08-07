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قال المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، إنه سيتم الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا بعد صدور قرار بالعفو الرئاسي عنهم، الاثنين.

وتواجه مصر انتقادات دولية لملفها في حقوق الإنسان والحريات، زادت وتيرتها منذ إطاحة الجيش بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم عام 2013 بعد مظاهرات عارمة ضدها وما تلاها من أعمال عنف واعتقالات ومحاكمات جماعية وفردية طالت منتمين للجماعة ونشطاء معارضين آخرين بتهم كان أبرزها "الانتماء لجماعة محظورة" و"نشر أخبار كاذبة". وتصنف مصر جماعة الإخوان المسلمين "كجماعة إرهابية".

وتسعى مصر لتحسين صورة هذا الملف، مع اقتراب إجراء انتخابات رئاسية يُتوقع أن تتم مطلع العام المقبل، وأفرجت مصر الشهر الماضي عن عدد من المحبوسين بينهم الناشطين باتريك زكي ومحمد الباقر.

ومن بين المشمولين بقرار العفو الرئاسي الاقتصادي ومؤسس مجموعة مالتبيلز للاستثمار، عمر الشنيطي، الذي ألقي القبض عليه في يونيو 2019 لاتهامه بالارتباط بكيانات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، فيما عرف بقضية "خطة الأمل".

وقال العوضي لزاوية عربي :"بالفعل صدر اليوم قرار بإخلاء سبيل عمر الشنيطي و32 آخرين وذلك ضمن مبادرة العفو الرئاسي،".

وأضاف "نعمل على أن تكون هناك أعداد أخرى خلال الأيام المقبلة،".

فيما قال مصدر أمني بمصلحة السجون لزاوية عربى "تم إبلاغنا بالقرار وجاري تنفيذه اليوم بعد استيفاء الإجراءات،".

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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