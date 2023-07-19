*تم التحديث بتفاصيل من عضو بلجنة العفو الرئاسي ومصدر أمني

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الأربعاء.

وبحسب الوكالة، يأتي القرار استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وتواجه مصر انتقادات دولية لملفها في حقوق الإنسان والحريات، زادت وتيرتها منذ إطاحة الجيش بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم عام 2013 بعد مظاهرات عارمة ضدها وما تلاها من أعمال عنف واعتقالات ومحاكمات جماعية وفردية طالت منتمين للجماعة ونشطاء معارضين آخرين بتهم كان أبرزها "الانتماء لجماعة محظورة" و"نشر أخبار كاذبة". وتصنف مصر جماعة الإخوان المسلمين "كجماعة إرهابية".

وكانت محكمة مصرية، حكمت يوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات بحق باتريك زكي، وهو باحث مصري بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية - وهي جماعة حقوقية في مصر- بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الأحوال الداخلية لمصر.

وتعود القضية إلى مقال رأي نشره زكي -الذي كان يدرس بإيطاليا- عام 2019 ينتقد فيه ما قال إنها تضييقات يتعرض لها أقباط في مصر، بحسب المبادرة وتقارير إعلامية.

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وبحسب ما نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كان محمد الباقر وهو محامي ومدير تنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات.

وتم القبض على الباقر عام 2019، وتمت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة في 2021، حسب المبادرة.

وقال المحامي المصري طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، لزاوية عربي، إن "الإجراءات (اللازمة لخروج المُعفى عنهم) ممكن تخلص النهاردة متأخر أو بكرة (غدا)".

ولجنة العفو الرئاسي، تم تشكيلها كأحد توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016، وتعمل بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.

وقال مصدر أمني في مصلحة السجون، لزاوية عربي، إن المصلحة تلقت بالفعل قرار العفو الذي تضمن 13 اسم آخرين بخلاف الباقر وباتريك، وأنها بدأت في اتخاذ إجراءات تنفيذه.

(إعداد: أحمد حسن، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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