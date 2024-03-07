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تحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الخميس، عن إجراءات الحكومة لمواجهة السوق السوداء للدولار، بعد خفض رسمي للجنيه الأربعاء ورفع سعر الفائدة 6% والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة قرض مصر من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

لتفاصيل الاتفاق والتعويم، موجز زاوية مصر: تعويم الجنيه، ورفع أسعار الفائدة واتفاق ب8 مليار دولار مع صندوق النقد

ويبلغ سعر الدولار في السوق الرسمي الخميس نحو 49.5 جنيه للدولار في المتوسط، فيما لا يزال سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر يتداول في مستويات بين 51 و52 جنيه للدولار الواحد الخميس، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف، بعد أن كان يتداول عند 70 جنيه في وقت سابق العام.



أبرز تصريحات مدبولي

(وفق مؤتمر صحفي بثته فضائية إكسترا نيوز الرسمية)

-تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء ولمنظومة الشبكات اللي كانت بتسيطر على تحويلات العاملين بالخارج.

-هدفنا يبقى عندي سوق واحدة (للدولار) البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية والرسمية في الدولة هي اللي تكون شغالة لتدبير العملة أو للمصريين اللي لديهم عملة وعاوزين يحولوها للجنيه المصري.

-لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

- البنك المركزي سيكون ملتزم بتدبير العملة، والأولوية ستكون للسلع الغذائية والأدوية والعلف والمنتجات البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة، أما المنتجات تامة الصنع والسلع الاستهلاكية ستأتي في ذيل القائمة.

-الدولة كانت بحاجة لتوفير سيولة كبيرة من الدولار لتتمكن من توحيد سعر الصرف، من خلال الاستثمارات الضخمة والاتفاق مع صندوق النقد.

-الدولة منفتحة وتعمل وتخطط لصفقات كبيرة أخرى للفترة المقبلة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر لتدبير السيولة المادية التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة التي كنا نعاني منها في موضوع العملة الصعبة.

-هدفنا تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، وتشجيع القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد وبينها الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

-شغلنا الشاغل مع التجار المرحلة المقبلة ضبط الأسعار، ونوجه رسالة للمصنعين لتعميق التصنيع المحلي.

-نستهدف خلال شهور بسيطة جدا تحقيق التوازن بحيث تكفي الموارد الدولارية المصروفات والالتزامات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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