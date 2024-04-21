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قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إن الهيئة ستطلق خدمة المستشار المالي الرقمي خلال أيام، والتي تزود المستثمرين بنصائح لإدارة الاستثمارات.

وأوضح فريد، في ندوة نظمتها مجموعة بورصة لندن بالقاهرة، وأدارها فريق منصة زاوية عربي التابعة للمجموعة، يوم الأحد، أن الخدمة الجديدة "مش معناها ضمانية المكسب، طبيعي هيكون فيه مكسب وخسارة".

وستستخدم الخدمة آليات "Robo-advisor" في إدارة المحافظ والاستثمارات، والخدمة هي نظام إلكتروني يعد بمثابة مستشار مالي آلي أو رقمي يساعد المستثمر في اختيار الاستثمارات المناسبة للمخاطر التي يكون المستثمر على استعداد لتحملها، إذ أنه يرشح للمتعامل الأسهم الأنسب للاستثمار، ويعمل هذا النظام على متابعة السوق تلقائيا ويرشح بناء على هذه المتابعة، وفق بيان سابق للرقابة المالية.

وعلى صعيد آخر، أشار إلى أن الهيئة تنتظر موافقة رئيس مجلس الوزراء على تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لقواعد صناديق التحوط "Hedge Funds".

وأضاف فريد أن الهيئة اقترحت تعديلات بصياغات وقدمتها لمجلس الوزراء للموافقة عليها، لافتا إلى أن التعديلات تسمح باستحداث مثل هذه الصناديق لأنه لم يكن لها تعريف قبل ذلك.

وصناديق التحوط هي صناديق لها حق الاستثمار في أي أداة مالية في السوق حيث أنها لا تخضع للقيود التنظيمية المفروضة على صناديق الاستثمار. وتختلف استراتيجية الاستثمار لصناديق التحوط وفق الأرباح التي تسعى لتحقيقها، لكنها في الغالب تكون عالية المخاطر لتحقيق عوائد كبيرة، ويكون الاستثمار بتلك الصناديق مشروط بحد أدنى من الثروة أو الدخل السنوي.

وتوقع فريد، خلال حديثه بندوة الأحد، أن يصدر صندوق جديد للاستثمار في الذهب لصالح شركة تابعة للبنك الأهلي خلال العام الجاري، مشيرا إلى إن إصدار صندوق للاستثمار في معادن أخرى كالفضة يتطلب الحصول على رخصة جديدة، وأنه ليس هناك ما يمنع إصدار صناديق لمنتجات التعدين إذا كان هناك طلب.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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