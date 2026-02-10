وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري موسع في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تضمن تغييرات في المجموعة الاقتصادية، أبرزها تغيير وزيري الاستثمار والتخطيط، وفق وسائل إعلام حكومية.

وموافقة المجلس تجعل التعديل - الذي يكون بترشيح من رئيس الجمهورية - نهائي.

وتسعى مصر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتخطي أزمات اقتصادية متلاحقة منذ كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية والحرب بين حماس وإسرائيل. وينتهي بنهاية هذا العام، اتفاق مصر وصندوق النقد الدولي الذي تضمن تمويل بقيمة 8 مليار دولار.

تفاصيل سريعة عن التغييرات

(وفق بيانات الجهات الرسمية وحسابات الوزراء الجدد على لينكدإن)

- أبقى التعديل الوزاري على أحمد كجوك كوزير للمالية.

- تم تعيين محمد فريد وزير للاستثمار بدلا من حسن الخطيب. وفريد كان يتولى منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وهي الجهة الرقابية والتنظيمية لأسواق المال في البلاد.

شغل فريد سابقا عدة مناصب بارزة، بينها منصب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال 2017-2022 ورئيس اتحاد بورصات اليورو الآسيوية، ورئيس اتحاد أسواق المال العربية. وفريد حاصل على درجة الدكتوراة في اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان بالمملكة المتحدة.

- تم تعيين أحمد رستم وزير للتخطيط بدلا من رانيا المشاط التي كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وتضمن التعديل فصل وزارتي التخطيط والتعاون الدولي لتصبح وزارة التخطيط وزارة منفصلة يتولاها رستم، فيما ضُمت حقيبة التعاون الدولي لوزارة الخارجية الذي لم يتغير وزيرها.

وشغل رستم، منصب أخصائي أول في القطاع المالي بقسم التمويل والتنافسية والاستثمار العالمي التابع للبنك الدولي - منطقة شرق إفريقيا. وانضم إلى مجموعة البنك الدولي في فبراير 2010.

قبل انضمامه إلى البنك الدولي، شغل رستم مناصب عديدة في الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي في مصر. وهو حاصل على ماجستير في الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية من جامعة يورك في المملكة المتحدة، ودكتوراة في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة.

- تم تعيين خالد هاشم وزير للصناعة، بدلا من كامل الوزير الذي استقل بمنصب وزير النقل فقط بعد التعديل، حيث كان سابقا وزير للوزارتين.

يعمل هاشم في شركة هانيويل المتخصصة في الحلول الإلكترونية وخصوصا في قطاع الطيران منذ عام 2016، ويتولى منذ 2024 منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويتولى عضوية مجالس إدارات: غرفة التجارة الأمريكية في مصر، المجلس المصري لتصدير الصناعات الهندسية.

