انخفضت أسعار السندات المصرية المقومة بالدولار في جلسة يوم الاثنين بشكل طفيف في ظل ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية.

وذلك التراجع هو الثاني على التوالي بعد أن حققت السندات مكاسب خلال إغلاق الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له.

فقد تراجعت السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 بنسبة 0.3% يوم الاثنين مقارنة بالإغلاق السابق. ليرتفع العائد على السندات بمقدار 27.2 نقطة أساس إلى 10.21%.

أما السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 فقد تراجعت الاثنين بنحو 39 سنت بنسبة انخفاض تقارب 0.6% مقارنة بالإغلاق السابق. ليرتفع بذلك العائد بمقدار 8.1 نقطة أساس إلى 13.7%.



الجدير بالذكر أن تكلفة التأمين على الديون المصرية ارتفعت يوم الاثنين بنسبة طفيفة بلغت 0.5% بنهاية تداولات الاثنين، لكنها تظل قرب أدنى مستوياتها المسجلة في عام.

ومنذ بداية العام شهدت أسعار السندات المصرية المقومة بالدولار ارتفاعات متباينة، حيث ارتفعت السندات المستحقة في يونيو 2025 بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت السندات المستحقة في مايو 2050 بنسبة 2.4%.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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