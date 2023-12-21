ثبت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الأساسية، للمرة الثالثة على التوالي والسادسة هذا العام، خلال اجتماع يوم الخميس.



وسيظل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، و20.25% على التوالي.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، فيما تُسرع الحكومة من تنفيذ برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه هذا العام كمصدر لجذب العملة الصعبة.

كما تترقب محادثات مع صندوق النقد الدولي حول خطة زمنية جديدة لبرنامج إصلاح اقتصادي وقعته ديسمبر الماضي لاقتراض 3 مليار دولار، لكنها حصلت منه على شريحة واحدة وتأجلت مراجعتين فيما يحين موعد المراجعة الثالثة مارس المقبل، مع احتمالات زيادة قيمة القرض بسبب تداعيات الحرب في غزة.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 34.6% في نوفمبر الماضي، من 35.8% في أكتوبر.

كما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي- الذي يقيس معدل التغير في الأسعار باستبعاد أسعار السلع عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود - إلى 35.9% في نوفمبر مقابل 38.1% في أكتوبر.

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة هذا العام بواقع 3% (2% في مارس و1% في أغسطس) وثبتها عدة مرات آخرها في مطلع نوفمبر.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

والأسبوع الماضي، أبقى الفيدرالي الأمريكي، على أسعار الفائدة بدون تغيير في نطاق بين 5.25 و5.50%.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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