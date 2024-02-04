تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء داخل مصر وخارجها بعد سلسلة ارتفاعات، في أعقاب تصريحات إيجابية من صندوق النقد الدولي.

وسجل الدولار يوم الأحد نحو 61 جنيه للدولار الواحد للبيع في السوق الموازي خارج مصر، وما يزيد قليلا عن 60 جنيه للدولار للشراء، وفق متعاملين من خارج مصر.

ومحليا، قال متعاملون في مصر، الأحد، إن سعر الصرف تراجع إلى مستوى 52 جنيه للدولار الواحد في السوق السوداء لأي مبلغ، كما تراجعت أيضا أسعار الذهب.

فيما يظل سعر الصرف الرسمي للدولار عند مستوى يقارب 31 جنيه للدولار، وهو السعر الذي استقر عنده بعدما خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات في أكثر من عام في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا -التي اندلعت في فبراير 2022- ليفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار.

يأتي هذا التراجع بعدما قالت مديرة صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، إن مفاوضات قائمة لزيادة قرض من الصندوق لمصر في "المرحلة الأخيرة". وكانت مصر وقعت اتفاق القرض البالغة قيمته 3 مليار دولار في ديسمبر 2022 لكنها حصلت منه على شريحة واحدة مع تأخر المراجعة الأولى للبرنامج.

وتشهد مصر من أزمة اقتصادية تتمثل في نقص شديد للنقد الأجنبي، وتراجع قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، كما تأثر اقتصادها بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المندلعة منذ أكتوبر الماضي.

ويوم الخميس، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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