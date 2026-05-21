أبقى البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بدون تغيير - للمرة الثانية على التوالي - خلال ثالث اجتماع له العام الجاري، ليظل سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19% و20% على التوالي، وفق بيان للمركزي الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له.

كانت لجنة السياسة النقدية للمركزي، قد خفضت أسعار الفائدة في فبراير الماضي 100 نقطة أساس بالإضافة إلى خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16% لدعم التوسع في الإقراض.

وتدفع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي تسببت في إغلاق مضيق هرمز ورفعت أسعار الطاقة وسط مخاوف من ضغوط تضخمية البنوك المركزية للنظر في سياسة التيسير النقدي.

وتباطأ معدل التضخم السنوي والشهري في المدن المصرية، مخالفا لتوقعات أغلب المحللين، خلال أبريل. وأرجع خبراء تحدثنا معهم وقت صدور بيانات التضخم هذا إلى عدة أسباب منها تراجع أسعار مجموعة الطعام والشراب على أساس شهري.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

