تعهد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بتخصيص مبلغ يصل إلى مليار دولار للطاقة المتجددة، وفقا لتصريحات نقلتها رويترز عن هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك.

كما سيساعد البنك في تمويل تكلفة إيقاف تشغيل محطات كهرباء بالغاز التي لا تعمل بكفاءة اعتبارا من العام المقبل، وفقا لتصريحات أدلت بها هارمجارت يوم الأحد.

وأضافت، بحسب رويترز، أن مبلغ المليار دولار يمثل نحو عشر التمويل الخاص الذي تحتاج إليه مصر لتنفيذ مشاريع تعمل غالبيتها على طاقة الرياح بطاقة 10 غيغاوات بحلول عام 2028.

وبحسب رويترز، تسعى مصر إلى خفض استهلاكها المحلي لتتمكن من زيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا في ظل ارتفاع أسعار الغاز والطلب نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتستضيف مصر في نوفمبر المقبل قمة المناخ Cop27 .

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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