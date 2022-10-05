

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر في سبتمبر الماضي لأول مرة بعد 4 شهور من الانخفاض، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري يوم الأربعاء.

وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات الدولية سجلت بشكل مبدئي ما يقارب الـ 33.198 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 33.142 مليار دولار بنهاية أغسطس.

ويمثل هذا التغير ارتفاع بـ 56 مليون دولار في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر.

وتراجعت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بنهاية سبتمبر إلى 6.668 مليار دولار مقابل 6.913 مليار دولار بنهاية أغسطس.

فيما ارتفعت أرصدة العملات الأجنبية بنهاية سبتمبر إلى 26.495 مليار دولار مقابل 26.193 مليار دولار بنهاية أغسطس.

وتعرضت مصر لضربة مزدوجة بسبب حرب روسيا وأوكرانيا إذ أدت لخروج استثمارات الأجانب من أذون وسندات الخزانة، كما دفعت عجز الحساب الارتفاع بعد تأثيرها على إيرادات السياحة وكذلك عجز الحساب التجاري مع موجة التضخم العالمية.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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