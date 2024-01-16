استمر تأثر إيرادات قناة السويس المصرية بالاضطرابات الحالية في البحر الأحمر، حيث قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يوم الثلاثاء، إن الإيرادات الدولارية للقناة تراجعت بـ 40% منذ بداية يناير، مع انخفاض عدد السفن العابرة بنسبة 30%، بسبب التخوف الأمني لدى شركات الشحن.

وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران -عدو إسرائيل- منذ نوفمبر الماضي سفن في البحر الأحمر سواء كانت إسرائيلية أو تتجه إلى إسرائيل، وذلك دعما للفلسطينيين في ظل حرب تشنها تل أبيب على قطاع غزة بعد هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وتسبب ذلك في اضطراب حركة التجارة الدولية وارتفاع أسعار الشحن البحري، مع تعليق شركات الشحن خططها لعبور البحر الأحمر، وهو مسار رئيسي إلى قناة السويس، فيما حولت شركات أخرى مسار سفنها لطريق رأس الرجاء الصالح للوصول للبحر المتوسط بدلا من قناة السويس.

وتقوم قوات أمريكية وبريطانية بتنفيذ ضربات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن لتقليل قدرتهم على مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وأضاف ربيع، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية المصرية، أن 19 سفينة تعرضت لهجمات خلال الفترة الماضية في البحر الأحمر، لكن دون غرق أي منها، وفق مقطع فيديو نشرته القناة عبر فيسبوك.

وأشار إلى أنه في ظل هذه الاضطرابات فرضت خطوط الملاحة رسوم إضافية للمخاطر على كل حاوية، حيث زاد سعر الحاوية من 750 دولار إلى 5 آلاف دولار.

وأضاف أن الأزمة تؤثر على العالم ككل وليس قناة السويس فقط، موضحا أن 90% من إجمالي البضائع العالمية تمر عبر البحار، منها 12% عبر قناة السويس.

والمسار عبر قناة السويس، التي تربط البحرين الأحمر والمتوسط، هو الأسرع لشحن الوقود والمواد الغذائية والسلع من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.

وتوقع رئيس هيئة قناة السويس انتهاء الأزمة الحالية خلال أسابيع لعدم قدرة العالم على تحمل الخسارة المادية ونقص المواد الخام والسلع وقطع الغيار.

للمزيد:تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 40% منذ بداية العام الحالي بسبب هجمات الحوثيين

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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