

وقعت هيئة ميناء دمياط المصرية اتفاق مع تحالف شركات لبناء وتطوير محطة الحاويات "تحيا مصر1" فى ميناء دمياط وفقا لبيان حكومي يوم الثلاثاء.

ووقع التعاقد بين الهيئة وتحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب ايطاليا"، و"هاباج لويد" للخطوط الملاحية العالمية وفقا للبيان.

وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع الذي يسعى لخلق منطقة لوجستية في الميناء نصف مليار دولار.



وتتوقع الحكومة، أن يحقق المشروع - بكل مراحله - إيرادات لمصر تصل إلى 3.364 مليار دولار خلال 30 عام ويتيح ويخلق 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا