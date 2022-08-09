تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، لتحقيق فائض بمتوسط 15% من الغاز الموجه لمحطات الكهرباء، ليتم إعادة توجيه هذا الفائض للتصدير بهدف توفير النقد الأجنبي، على أن يبدأ تطبيق الخطة اعتبارا من الأسبوع المقبل بعد عرضها على مجلس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بحسب بيان لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، إن "الدولة المصرية تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية".

وأضاف: "ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه (الغاز) لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم".

وأشار مدبولي، في تصريحات تلفزيونية أوردتها صفحة مجلس الوزراء في بيان منفصل مساء الثلاثاء، إلى أن أكثر من 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يذهب إلى محطات الكهرباء، لتوليد الكهرباء، وأن كل مليون وحدة حرارية يتم توفيرها يُمكن تصديرها بعشرة أضعاف السعر المحلي.



وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من 2022 نحو 2.6 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2021، بدعم من الارتفاع الملحوظ في الأسعار وارتفاع الكميات المصدرة من الغاز مع فتح أسواق جديدة في تركيا وأوروبا، خاصة مع سعي الأخيرة لخفض اعتمادها على الغاز الروسي على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

وطالب رئيس الوزراء المواطنين بترشيد الاستهلاك الشخصي للتكامل مع خطة الترشيد التي بدأت الحكومة في تنفيذها، مشيرا إلى أنه ستكون هناك قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء بخصوص هذا الأمر قريبا.

أبرز ملامح خطة ترشيد استهلاك الكهرباء:

- الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية.

- عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج.

- إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعات محددة أثناء فترات الليل، والمولات التجارية في الساعة الـ 11 مساء وفقا للتوقيت الصيفي.

- تشغيل أجهزة التكييف في المولات الكبرى والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي على درجة حرارة 25 فأكثر.

- توحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة "ليد" في إضاءة جميع الملاعب بمراكز الشباب والأندية، بجانب تخفيض إضاءة الملاعب عقب انتهاء الأنشطة.

- إعادة هندسة عملية تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، بحيث تكون الأولوية للمحطات التى تستخدم غاز طبيعي أقل وتنتج طاقة كهربائية بحجم أكبر.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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