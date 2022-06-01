رفعت مصر سعر الدولار الجمركي إلى 18.65 جنيه بدءا من يونيو مقابل 17 جنيه في مايو، بحسب بيانات مصلحة الجمارك المصرية، يوم الأربعاء.

ورفعت مصر سعر الدولار الجمركي في مايو الماضي من 16 إلى 17 جنيه للدولار الواحد، وذلك بعد ارتفاع سعر الفائدة وانخفاض قيمة العملة المحلية في الأشهر القليلة الماضية.

والدولار الجمركي هو سعر الصرف المستخدم لدى الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناء عليه.

وحررت مصر سعر الدولار الجمركي، بعد تعويم العملة المحلية في 2016.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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