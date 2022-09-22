* تم التحديث بشرح محلل معنى القرار وتداعياته

ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية عند 11.25% للإيداع لليلة واحدة و12.25% للإقراض في خطوة مفاجئة، بينما رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي المطلوب من البنوك إلى 18% بدلًا من 14%.

والاحتياطي الإلزامي هو نسبة من الودائع تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزي بدون فوائد. وقال المركزي إن رفع الاحتياطي الإلزامي سيساعد "في تقييد السياسة النقدية".

"بهذا القرار سيحد البنك المركزي من السيولة بدون رفع تكلفة الدين المحلي،" بحسب عمرو حسين الألفي، المحلل المالي بزاوية عربي ورئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية في مصر.

جاء قرار المركزي بتثبيت الفائدة خارج توقعات عدد كبير من المحللين ومنهم من تحدثت إليهم زاوية عربي وتوقعوا رفع الفائدة لاستيعاب الارتفاع في التضخم والزيادة المتوقع حدوثها مع استمرار انخفاض سعر الصرف.

استطلاع - 7 من بين 8 محللين يتوقعون رفع الفائدة في مصر

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في أغسطس ليسجل 14.6% مقابل 13.6% في يوليو، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال المركزي أنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عن مستهدفاته التي تقدر ب 7 %، ± 2 % في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2022 بدون اعطاء أرقام.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 3% منذ بداية العام الحالي، بواقع 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية خلال مارس، و2% خلال اجتماع مايو الماضي، فيما ثبت الفائدة خلال آخر اجتماعين قبل هذا الاجتماع.

وجاء القرار بعد يوم من رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة ب0.75% واصدار توقعات تشير لزيادات أخرى للفائدة هذا العام.

للمزيد: مٌحدث: الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة 0.75% وتوقعاته تشير لزيادات أخرى للفائدة هذا العام

وتعاني أغلب دول العالم من معدلات تضخم عالية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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