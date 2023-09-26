قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مصر تتفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على تمويل بنحو مليار دولار.

واستضافت مصر الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ يومي 25 و26 سبتمبر، لأول مرة في إفريقيا.

والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هو أحد البنوك التنموية الكبيرة ويضم في عضويته مجموعة من الدول الآسيوية مثل الصين، روسيا، إندونيسيا، الهند بالإضافة لدول عربية مثل السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الأردن، ومصر. وهذا بالإضافة لدول من خارج الإقليم مثل كندا، والمملكة المتحدة.

"فيه محفظة دلوقتي بيتم الحديث عنها تقريبا في حدود المليار دولار،" وفقا لما قاله الوزير في لقاء مع قناة سي إن بي سي عربية.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى شح في الدولار وصعوبة الاستيراد مما أوجد سعرين للعملة المحلية. كما تعثر الحصول على دفعات من برنامج قرض بـ 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمت الموافقة عليه ديسمبر 2022 وحصلت مصر منه على شريحة واحدة فقط.

وأوضح الوزير، أن التمويلات المستهدفة تتعلق بمشروعات في قطاع الحاويات بدمياط، وتسهيلات تمويلية عن طريق بنك مصر، بالإضافة إلى الضمانة الجزئية لسندات الباندا التي تعتزم مصر إصدراها.

وتبلغ محفظة التعاون بين البنك ومصر حاليا 1.3 مليار دولار.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي ، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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