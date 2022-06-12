قالت وزارة البترول المصرية، في بيان يوم الأحد، إنها بدأت في إجراءات إقامة منطقة بترولية جديدة في منطقة التبين جنوب العاصمة القاهرة.

وأضافت الوزارة أن المنطقة الجديدة ستضم مشروعات من بينها تلك التي تخدم نقل الخام والمنتجات البترولية من وإلى صعيد مصر.

وستضم المنطقة مشروع محطة تخزين وضخ البترول الخام والمنتجات البترولية لشركة أنابيب البترول بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه مصري (96 مليون دولار) وتهدف لتخزين الخام وكذلك ضخ الخام القادم من منطقة السخنة عبر منطقة التبين إلى مصفاة تكرير البترول بأسيوط، وضخ فائض المازوت من أسيوط إلى منطقة السخنة عبر التبين.

(إعداد: مريم عبد الغني. تحرير أحمد فتيحة: ahmed.feteha@lseg.com)

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