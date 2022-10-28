أعلنت مصر يوم الخميس توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج قيمته 3 مليارات دولار لينضم إلى القروض القائمة، التي تستحوذ بموجبها مصر على 71.4% من إجمالي قروض الصندوق القائمة للدول العربية.

وسبق أن توصلت تونس لاتفاق مماثل على مستوى الخبراء، فيما يسعى لبنان أيضا للحصول على تمويل من الصندوق.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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