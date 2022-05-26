يترأس محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وفقا لبيان للبنك الدولي نقلته وسائل إعلام.

وتعقد الاجتماعات المقبلة في واشنطن في أكتوبر 2022.

ويتم اختيار رئيس الاجتماعات بشكل دوري بين محافظي البنوك المركزية للدول.

كما سيلقي عامر الكلمة الافتتاحية للاجتماعات وسيرأس اجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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