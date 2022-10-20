تتفاوت بشكل كبير فترة العمل التي يحتاجها المواطنون العاملون في الدول العربية لشراء سيارة من فئة متوسطة تحديدا تويوتا كورولا- سيدان، مع التفاوت الشديد في متوسط الدخل الشهري بتلك الدول.

وتتراوح تلك الفترة ما بين 4.2 أشهر و8.7 سنة، وفق حسابات أجرتها زاوية عربي بناء على متوسط الدخل الشهري وسعر السيارة في كل بلد بحسب بيانات موقع نمبيو المهتم بمسوح الأسعار.

ففي مصر، على سبيل المثال، يستغرق شراء السيارة 104.2 أشهر عمل (نحو 8.7 سنة) في ظل تسجيل متوسط الرواتب بعد الضرائب 214.14 دولار شهريا، في حين يبلغ سعر السيارة عند البيع للمستهلك 22.3 ألف دولار.

أما في قطر، وهي أحد كبار منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، فلا يحتاج المواطن أكثر من 4.2 أشهر عمل لشراء السيارة نفسها التي يبلغ سعرها للمستهلك 20.2 ألف دولار، مع تسجيل متوسط الراتب الشهري نحو 4.8 ألف دولار.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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