يبدو أن زيارة الرئيس الصيني للرياض ليست وحدها ما يثير حفيظة أمريكا، إذ أن هناك تقارب متنامي في العلاقات التجارية بين الصين والسعودية في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية الأمريكية بعض التوترات.

ونما حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بما يقارب الـ 75% منذ عام 2017 وحتى عام 2021، فيما تراجع حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة خلال الفترة نفسها بنحو 17%، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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