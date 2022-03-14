قررت هيئة قناة السويس، يوم الاثنين، إلغاء تخفيض منحته لعبور ناقلات الغاز المسال عبرها.

وقالت الهيئة، في كتاب دوري بشأن ناقلات الغاز الطبيعي المسال: "يلغى التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس وفق المادة الثانية من منشور (2/2015) والكتاب الدورى الصادر بتعديلها فى 26 أكتوبر 2021 مع إيقاف العمل بهما".

على أن يبدأ العمل بالقرار الجديد اعتبارا من غدا الثلاثاء 15 مارس 2022.

وكانت الهيئة عدلت التخفيض في عام 2015 على رسوم عبور ناقلات الغاز من 35% ليصبح 25%، ثم عدلته مرة أخرى ليصبح 15% بداية نوفمبر 2021.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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