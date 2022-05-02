حققت قناة السويس في مصر خلال شهر أبريل الماضي أعلى إيرادات شهرية في تاريخها والتي بلغت 629 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 13.6% على أساس سنوي.

وارتفعت عائدات القناة خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري بنسبة 18.4% على أساس سنوي، لتسجل 2.3 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بحسب بيان للهيئة يوم الأحد.

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت سابقا أنها سترفع رسوم عبور بعض السفن اعتبارا من الأول من مايو الجاري.

وبحسب البيان، فقد زادت حركة الملاحة بالقناة بنسبة 13.1% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري، إذ عبرت 7232 سفينة خلال الشهور الأربعة الأولى من 2022 مقابل عبور 6395 سفينة خلال ذاتها من العام الماضي.



(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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